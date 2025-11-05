Картофельные лентяйки с зажаркой из бекона: рецепт ленивых вареников — готовим шедевр из простых продуктов

Картофельные лентяйки с зажаркой из бекона: рецепт ленивых вареников — готовим шедевр из простых продуктов

Картофельные лентяйки с зажаркой из бекона: рецепт ленивых вареников — готовим шедевр из простых продуктов. Хотите вкусно и быстро накормить семью? Приготовьте ленивые вареники по этому рецепту. Это простое, но очень сытное блюдо идеально подходит для тех случаев, когда некогда заниматься долгими заготовками теста.

Возьмите 5 средних картофелин, отварите их в подсоленной воде до готовности. Слейте воду и разомните картофель в гладкое пюре. К нему добавьте 1 яйцо, 100 г твердого сыра, натертого на терке, и щепотку соли. Медленно вмешайте 100–150 г муки, чтобы получилось мягкое, эластичное тесто.

Раскатайте тесто в длинные жгуты и нарежьте на маленькие кусочки, похожие на клецки. Вскипятите воду, добавьте немного соли и варите вареники 3–4 минуты, пока они не всплывут.

Параллельно на сковороде обжарьте до румяности 100 г нарезанного бекона с луком и добавьте сливки и плавленый сыр. Готовые вареники выложите на тарелки, полейте ароматной зажаркой и украсьте мелко нарезанной зеленью. Легко, быстро и очень вкусно — такую еду любят все!

Ранее мы делились рецептом «Сырного картофана». Попробовали, и теперь все друзья жарят так.