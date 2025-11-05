Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 18:52

Гражданку Белоруссии обвинили в контрабанде авиационных запчастей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гражданка Белоруссии Яна Леонова была экстрадирована из Франции в США, где ей были предъявлены обвинения в контрабанде авиационных запчастей в Россию, сообщила пресс-служба Министерства юстиции США. В документе указано, что 33-летняя Яна Леонова, до последнего времени проживавшая в РФ, обвиняется в «сговоре для нарушения мер экспортного контроля с целью контрабанды, отмывания денег и мошенничества в отношении США».

В среду она предстала перед судом в Колумбияи. По версии американских властей, после начала специальной военной операции Леонова при содействии граждан США «незаконным образом экспортировала из США в Россию бортовую электронику и другое авиационное оборудование». Утверждается, что эти комплектующие были использованы в «частном самолете», принадлежащем неназванной компании, находящейся под американскими санкциями, в которой Леонова ранее якобы работала.

Ранее таможенники нашли два браслета ювелирного дома Cartier в обуви россиянина, прибывшего из Кувейта. Их стоимость оценивается в 2,4 млн рублей. Мужчина утверждал, что вез якобы поддельные украшения по просьбе девушки. На него завели уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров». Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет или штраф до 1 млн рублей.

Белоруссия
Россия
санкции
контрабанда
авиастроение
США
