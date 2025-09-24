Подарок Путина Китаю заставил Трампа нервно звонить в Пекин

Преподнесенный Китаю «подарок» от России вызвал беспокойство в США, передает китайское агентство Baidu. Российский лидер Владимир Путин предложил Пекину поставки российских авиационных двигателей, чем заставил Белый дом понервничать, утверждают обозреватели. В Baidu отметили, что дипломатический жест Кремля ударил США в больное место, поскольку Вашингтон пытается вести с Пекином торговую войну и отрезать ему доступ к западным технологиям.

Обозреватели напомнили, что именно с двигателями китайская авиастроительная промышленность испытывала трудности. Покупать их приходилось на Западе, что США использовали как рычаг давления на Пекин. Однако Москва протянула ему руку помощи. Именно это, как полагают в КНР, вызвало нервную реакцию у президента США Дональда Трампа и заставило его совершить поспешный звонок в Пекин.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где резко раскритиковал все мировое сообщество. Политик упрекнул Китай и Индию из-за покупок российской нефти, а европейским партнерам выдвинул претензии по поводу мигрантов.