Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
24 сентября 2025 в 08:57

Подарок Путина Китаю заставил Трампа нервно звонить в Пекин

Baidu: подарок Путина для Китая помешал торговой войне США

Фото: Liu Jinhai/XinHua/Global Look Press

Преподнесенный Китаю «подарок» от России вызвал беспокойство в США, передает китайское агентство Baidu. Российский лидер Владимир Путин предложил Пекину поставки российских авиационных двигателей, чем заставил Белый дом понервничать, утверждают обозреватели. В Baidu отметили, что дипломатический жест Кремля ударил США в больное место, поскольку Вашингтон пытается вести с Пекином торговую войну и отрезать ему доступ к западным технологиям.

Обозреватели напомнили, что именно с двигателями китайская авиастроительная промышленность испытывала трудности. Покупать их приходилось на Западе, что США использовали как рычаг давления на Пекин. Однако Москва протянула ему руку помощи. Именно это, как полагают в КНР, вызвало нервную реакцию у президента США Дональда Трампа и заставило его совершить поспешный звонок в Пекин.

Ранее американский лидер Дональд Трамп выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где резко раскритиковал все мировое сообщество. Политик упрекнул Китай и Индию из-за покупок российской нефти, а европейским партнерам выдвинул претензии по поводу мигрантов.

Россия
США
Китай
авиастроение
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Букмекеров в России обяжут платить новый налог на прибыль
В США назвали слова Трампа, которые обрекли Украину на гибель
На ЗАЭС заявили о ежедневных обстрелах ВСУ районов вокруг станции
В России готовятся поднять ставку НДС впервые с 2019 года
Российские компании получили «письма счастья» от хакеров
Италия запретила россиянам с шенгенской визой ездить в семь стран Европы
Зеленский ответил на слова Трампа о границах Украины
Сбежавшего из суда «покурить» экс-чиновника Росимущества нашли мертвым
Беспилотники атаковали предприятие нефтехимии в российском регионе
Десятки людей эвакуированы после взрыва газа в российском городе
Как правильно платить налог на вклады в 2025 году: инструкция, что дальше
Особняк известнейшей российской певицы призвали передать РПЦ
Появились детали громкого дела о хищении 152 млн рублей в Курской области
Подарок Путина Китаю заставил Трампа нервно звонить в Пекин
Крупная корпорация захотела отдать свои активы государству
В российском городе объявили угрозу применения безэкипажных катеров
Один из главных экспортеров вина в Россию сокращает поставки
«Обедали в пабе»: ирландский журналист поставил Зеленского на место
«Русский учу»: немецкий политик обратился к России по щекотливому поводу
ОАК передала Минобороны России новые истребители Су-35С
Дальше
Самое популярное
«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым
Регионы

«По-другому не подойти»: стало известно, откуда ВСУ могли атаковать Крым

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы
Москва

Появилось видео с толпами мужчин в масках и с нашивками на улицах Москвы

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно
Москва

Атака беспилотников на Москву 22 сентября: какие последствия, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.