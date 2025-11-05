Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 18:53

Кордоба дублем вырвал «Краснодару» победу в матче с «Оренбургом»

Джон Кордоба Джон Кордоба Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл ФК «Оренбург» со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу, сообщает Telegram-канал команды-победителя. Победу «быкам» принес дубль колумбийского нападающего Джона Кордобы.

Первым счет открыл «Оренбург», когда нападающий Максим Савельев забил гол на 9-й минуте. Счет сравнял прилетевший в их ворота мяч от полузащитника Данилы Козлова на 12-й минуте. Кордоба вырвал победу для своей команды на 88-й и 90+5 минуте.

Ранее сообщалось, что сборную России по футболу могут вернуть на международную арену в феврале 2026 года. По информации источников, ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору на чемпионат мира. Это будет первым этапом по снятию бана со всего российского футбола.

До этого женская футбольная команда «Спартака» впервые в истории стала чемпионом России. Решающий матч 25-го тура Суперлиги против ЦСКА завершился вничью 2:2, что позволило красно-белым досрочно гарантировать первое место в таблице.

