Кордоба дублем вырвал «Краснодару» победу в матче с «Оренбургом» Дубль Кордобы принес победу «Краснодару» над «Оренбургом» со счетом 3:1

Футбольный клуб «Краснодар» обыграл ФК «Оренбург» со счетом 3:1 в первом матче 1/4 финала пути РПЛ Кубка России по футболу, сообщает Telegram-канал команды-победителя. Победу «быкам» принес дубль колумбийского нападающего Джона Кордобы.

Первым счет открыл «Оренбург», когда нападающий Максим Савельев забил гол на 9-й минуте. Счет сравнял прилетевший в их ворота мяч от полузащитника Данилы Козлова на 12-й минуте. Кордоба вырвал победу для своей команды на 88-й и 90+5 минуте.

