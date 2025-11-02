«Спартак» переписал историю женского футбола

Женская футбольная команда «Спартака» впервые в истории стала чемпионом России, сообщили в пресс-службе клуба. Решающий матч 25-го тура Суперлиги против ЦСКА завершился вничью 2:2, что позволило красно-белым досрочно гарантировать первое место в таблице.

Матч проходил на стадионе «Академия „Спартак“ имени Ф. Черенкова» в Москве. После двух пропущенных мячей от Невены Дамьянович и Милены Николич команда Вадима Козлова отыгралась благодаря точным ударам Натальи Машиной и Тияны Филипович.

В этом сезоне «Спартак» не потерпел ни одного поражения и перед заключительным туром одержал 12 побед подряд. После 23 туров команда набрала 61 очко, на четыре больше ближайшего преследователя — ЦСКА.

