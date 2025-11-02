Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
02 ноября 2025 в 17:45

«Спартак» переписал историю женского футбола

Женский «Спартак» впервые стал чемпионом России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женская футбольная команда «Спартака» впервые в истории стала чемпионом России, сообщили в пресс-службе клуба. Решающий матч 25-го тура Суперлиги против ЦСКА завершился вничью 2:2, что позволило красно-белым досрочно гарантировать первое место в таблице.

Матч проходил на стадионе «Академия „Спартак“ имени Ф. Черенкова» в Москве. После двух пропущенных мячей от Невены Дамьянович и Милены Николич команда Вадима Козлова отыгралась благодаря точным ударам Натальи Машиной и Тияны Филипович.

В этом сезоне «Спартак» не потерпел ни одного поражения и перед заключительным туром одержал 12 побед подряд. После 23 туров команда набрала 61 очко, на четыре больше ближайшего преследователя — ЦСКА.

Ранее матч «Реала» и «Барселоны» завершился не только победой мадридцев 2:1, но и массовой потасовкой после финального свистка. Основным участником конфликта стал вингер «Барселоны» Ламин Ямал, а удаление Педри (полное имя — Педро Гонсалес Лопес) в добавленное время спровоцировало стычку с участием игроков обеих команд.

Спартак
женский футбол
чемпионы
Суперлига
