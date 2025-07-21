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21 июля 2025 в 12:43

Футболистки сборной Англии отказались от важной традиции из-за нападок

Футболистки сборной Англии отказались вставать на колени на ЧЕ из-за оскорблений

Футболистка встает на колено перед началом матча Футболистка встает на колено перед началом матча Фото: Shutterstock/FOTODOM

Женская сборная Англии по футболу не станет преклонять колени перед полуфинальным матчем чемпионата Европы против Италии, говорится в официальном заявлении команды, опубликованном в соцсети X. Это решение связано с расистскими нападками на защитницу команды Джессику Картер во время турнира в Швейцарии.

Мы солидарны с Джесс и всеми игроками команды в прошлом и настоящем, которые пострадали от расизма. Никто не должен подвергаться оскорблениям, будь то футбол или другая сфера жизни, — говорится в заявлении.

Футболистки призвали найти более эффективные способы борьбы с расизмом, чем символический жест перед матчами. Они назвали неправильной ситуацию, когда болельщики относятся к спортсменам по-разному из-за цвета кожи.

Ранее нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил новый рекорд, обойдя Криштиану Роналду по количеству голов, забитых без учета пенальти. В матче MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз» 20 июля аргентинец оформил дубль. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

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