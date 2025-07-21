Футболистки сборной Англии отказались от важной традиции из-за нападок

Женская сборная Англии по футболу не станет преклонять колени перед полуфинальным матчем чемпионата Европы против Италии, говорится в официальном заявлении команды, опубликованном в соцсети X. Это решение связано с расистскими нападками на защитницу команды Джессику Картер во время турнира в Швейцарии.

Мы солидарны с Джесс и всеми игроками команды в прошлом и настоящем, которые пострадали от расизма. Никто не должен подвергаться оскорблениям, будь то футбол или другая сфера жизни, — говорится в заявлении.

Футболистки призвали найти более эффективные способы борьбы с расизмом, чем символический жест перед матчами. Они назвали неправильной ситуацию, когда болельщики относятся к спортсменам по-разному из-за цвета кожи.

Ранее нападающий «Интер Майами» Лионель Месси установил новый рекорд, обойдя Криштиану Роналду по количеству голов, забитых без учета пенальти. В матче MLS против «Нью-Йорк Ред Буллз» 20 июля аргентинец оформил дубль. Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.