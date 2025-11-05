Третьеклассник едва не лишился пальца из-за железной двери в столовой школы В Краснодаре третьекласснику прищемило палец железной школьной дверью в столовой

Железная дверь в школе прищемила палец третьекласснику Матвею, пишет Telegram-канал Baza. Мальчик утверждает, что ученица старших классов со всей силы хлопнула дверью в столовую. В результате инцидента кость пальца раскрошилась.

По словам пострадавшего, девочка, которая хлопнула дверью, прокричала, что ей ничего не будет, и убежала. Канал отмечает, что девятилетний мальчик получил открытый перелом фаланги.

Мать ребенка попросила у дирекции школы записи с камер видеонаблюдения, чтобы посмотреть, как ее сын получил травму. Однако спустя две недели ответ не поступил. При этом Матвей ходит на перевязки и готовится к операции по ампутации. Мать не может добиться от школы четкого ответа по ситуации и обратилась в прокуратуру. Также к делу подключились полиция и ПДН.

Ранее в Нижегородской области группа школьников организовала травлю 13-летней девочки через оскорбительные комментарии в Сети. Для этого учащиеся создали специальный канал в мессенджере Telegram. Среди подписчиков насчитывалось около 100 человек.