Дочь погибшего бойца СВО стала жертвой буллинга школьников

В Нижегородской области группа школьников организовала травлю 13-летней девочки, создав для этого специальный Telegram-канал, сообщает местная программа «Кстати…». На данный канал подписалось примерно 100 человек, которые оставляли оскорбительные комментарии в адрес подростка.

По словам пострадавшей, сверстники постоянно унижают ее из-за социального положения и внешнего вида жилья. Школьница выразила недоумение по поводу причин такой интенсивной ненависти в свой адрес.

Говорят, что из неблагополучной семьи, что дом некрасивый, что я живу на помойке. Я не знаю, почему меня так ненавидят, — рассказала девочка.

Мать шестиклассницы неоднократно пыталась разрешить конфликт через школу и проводила беседы с родителями основных зачинщиков. Несмотря на гибель отца девочки в ходе спецоперации, психологическое давление и издевательства со стороны одноклассников не прекратились.

Травля приобрела систематический характер и проявляется не только в Сети, но и в реальной жизни. Как утверждает девочка, один из учащихся регулярно бьет и пинает ее.

В настоящее время администрация учебного заведения провела профилактические беседы с обидчиками и поставила их на внутренний учет. Полиция получила информацию о произошедшем, а мать пострадавшей готовит обращение в региональную прокуратуру для проведения полноценной проверки.

Ранее в Санкт-Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей обидчикам, которые издевались над ним в школе Кировского района. Деньги ребенок тайно взял у родителей, чтобы прекратить травлю.