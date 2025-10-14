В Петербурге третьеклассник отдал 75 тысяч рублей школьным обидчикам

В Санкт-Петербурге третьеклассник отдал 75 тыс. рублей обидчикам, которые издевались над ним в школе Кировского района. Деньги ребенок тайно взял у родителей, чтобы прекратить травлю, сообщает «Фонтанка».

Конфликты между детьми продолжались около месяца. Группа подростков в возрасте 11–12 лет систематически унижала младшего школьника как физически, так и морально. Один из зачинщиков потребовал у третьеклассника деньги в обмен на прекращение издевательств.

Мать мальчика обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Сейчас все участники инцидента находятся под вниманием инспектора по делам несовершеннолетних, а обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в северо-западной части Москвы действует хулиганская группировка «Гжель», состоящая из подростков. Несовершеннолетние нападают на прохожих, в том числе на детей и мигрантов. Ситуация обострилась после инцидента с выстрелами из сигнального пистолета.

До этого в Воронеже группа подростков избила двух девочек, их госпитализировали. Инцидент произошел вечером 2 октября во дворе на улице Минской. Школьниц 11 и 14 лет били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор.