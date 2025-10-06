В Воронеже подростки жестоко избили двух девочек

В Воронеже группа подростков избила двух девочек, их госпитализировали, передает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД. Инцидент произошел вечером 2 октября во дворе на улице Минской. Школьниц 11 и 14 лет били ногами в живот, возили лицами по асфальту и даже перекидывали через забор.

Поступило сообщение о драке подростков <…>, в ходе которой были избиты две девочки. Бригадой скорой медицинской помощи они были доставлены в медицинское учреждение с ушибами мягких тканей, после осмотра отпущены домой, — отметили в ведомстве.

На следующий день родители обеих девочек подали заявления в полицию. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее в Саратове экс-сотрудник полиции устроил ночной погром частного дома, пытаясь найти свою жену. Мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, пробрался на участок на Огородной улице, разбил машину и бросал кирпичи в окна. Внутри находились женщина и ее несовершеннолетняя дочь. Как было установлено, за несколько дней до происшествия он был уволен с должности капитана полиции Ленинского района.