05 ноября 2025 в 20:00

Готовим за 5 минут: всего три ингредиента — и идеальная закуска готова!

Готовим за 5 минут: всего три ингредиента — и идеальная закуска готова! Готовим за 5 минут: всего три ингредиента — и идеальная закуска готова! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Иногда лучшие закуски — самые простые. Представляем блюдо, которое станет хитом любого фуршета: всего три ингредиента и пять минут — и вы уже на шаг впереди. Легко, быстро и без лишней суеты.

Самая простая закуска для фуршета — это тосты с авокадо, помидорами черри и сыром фета. Нарежьте 2 спелых авокадо тонкими ломтиками, выложите на поджаренные кусочки багета. Сверху разместите половинки помидоров черри — штук 10–12. Добавьте кубики феты — около 150 г. Сбрызните оливковым маслом, посыпьте свежемолотым перцем и при желании щепоткой сушеного орегано. Готово: три ингредиента и пять минут — и стол уже выглядит празднично.

Эта закуска не только выглядит эффектно, но и отлично сочетается с любыми напитками. Самая простая закуска для фуршета спасет, когда гости на пороге, а времени — в обрез. Попробуйте — и она станет вашим кулинарным козырем.

Ранее мы делились с вами рецептом вкуснейшего осеннего ужина за 20 минут!

простые рецепты
быстрые рецепты
гости
готовка
кулинария
Валентина Еремеева
В. Еремеева
