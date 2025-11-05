Названа дата возвращения сборной России по футболу на международную арену

Лечи Садулаев (Россия) радуется забитому мячу в товарищеском матче по футболу между командами национальной сборной России и национальной сборной Боливии

Telegram-канал Sport Baza сообщил, что сборную России по футболу могут вернуть на международную арену в феврале 2026 года. По данным канала, ФИФА и УЕФА изучают вариант допуска женской национальной команды к отбору на чемпионат мира. Это будет первым этапом по снятию бана со всего российского футбола.

По информации Sport Baza, женская национальная команда примет участие в отборочных матчах чемпионата мира под нейтральным флагом. Встречи планируется проводить за пределами РФ, в частности в Азербайджане, Армении, Турции и нескольких других странах.

Недавно женская сборная России провела товарищеские матчи с командой Северной Македонии. По данным ФИФА и УЕФА, игры не вызвали негативной реакции у представителей европейских федераций. В случае если возвращение женской сборной не приведет к негативным реакциям и последствиям, организации вернутся к вопросу о возвращении юношеских и молодежной сборной России к официальным матчам.

Ранее женская футбольная команда «Спартака» впервые в истории стала чемпионом России. Решающий матч 25-го тура Суперлиги против ЦСКА завершился вничью 2:2, что позволило красно-белым досрочно гарантировать первое место в таблице.