Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 19:55

Путин объяснил, на чем основывается доверие граждан к государству

Путин: доверие граждан к государству основывается на доверии к судам

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Доверие граждан к государству строится на доверии к судебной системе страны, заявил президент РФ Владимир Путин. 5 ноября российский лидер встретился с председателем Верховного суда Игорем Красновым, поздравил его с впервые отмечающимся профессиональным праздником и поблагодарил за работу.

На доверии граждан к судам в значительной степени основано и доверие граждан государству в целом, — высказался президент.

Краснов от лица всего судейского сообщества выразил признательность Путину за поддержку инициативы о создании профессионального праздника — Дня работника суда. По его мнению, праздник позволит повысить авторитет правосудия и профессии судьи.

Ранее стало известно, что Путин включил полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю в состав Военно-промышленной комиссии. Также в состав вошел председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков.

До этого полпред Руденя был включен в состав Совета безопасности РФ по указу президента. В тот же день из состава Совбеза исключили председателя Верховного суда России Игоря Краснова.

Россия
суды
Владимир Путин
государство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Блокада и котлы гарнизонов, обвал фронта: ситуация на СВО вечером 5 ноября
Россия ответит США «ядеркой»? Срок испытаний, ошибка Трампа
Путин поддержал инициативу объявить 2026 Годом единства народов России
Путин назвал главный индикатор нацполитики в России
Путин рассказал, как бойцы СВО доказывают единство народа
«Сильная любовь»: Семенович об отношениях SMAMAN и Мизулиной
Путин заявил о попытках пошатнуть единство в России из-за рубежа
Кремль не назвал сроков для анализа по ядерным испытаниям
Захарова назвала задержанного в Эстонии Беседина жертвой «охоты на ведьм»
Пелагея, Лазарев, Топалов, Шаляпин, Началова: кого Николаев вывел в люди
В Кремле заявили, что меры России по безопасности оказались оправданными
Политолог раскрыл, чем избрание Мамдани мэром Нью-Йорка грозит США
Песков намекнул на нежелание США выстраивать внятный диалог
Песков рассказал о роли России в гонке вооружений
В Кремле отреагировали на пуск ракеты Minutеman III
В Болгарии отказались национализировать ЛУКОЙЛ
Жителям Киева предрекли эвакуацию зимой
«Не терпит двойных трактовок»: в Кремле сделали заявление о позиции Путина
В Кремле заявили об обновлении ядерной триады России
Песков заявил, что разговор Путина с Трампом пока не планируется
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства
Россия

Российские войска уничтожили «сердце» ВПК Украины в День народного единства

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай
Общество

Если надоели запеканки и супы, готовлю дапанджи — проще некуда: закинула в кастрюлю и отдыхай

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.