Путин объяснил, на чем основывается доверие граждан к государству Путин: доверие граждан к государству основывается на доверии к судам

Доверие граждан к государству строится на доверии к судебной системе страны, заявил президент РФ Владимир Путин. 5 ноября российский лидер встретился с председателем Верховного суда Игорем Красновым, поздравил его с впервые отмечающимся профессиональным праздником и поблагодарил за работу.

На доверии граждан к судам в значительной степени основано и доверие граждан государству в целом, — высказался президент.

Краснов от лица всего судейского сообщества выразил признательность Путину за поддержку инициативы о создании профессионального праздника — Дня работника суда. По его мнению, праздник позволит повысить авторитет правосудия и профессии судьи.

Ранее стало известно, что Путин включил полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю в состав Военно-промышленной комиссии. Также в состав вошел председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков.

До этого полпред Руденя был включен в состав Совета безопасности РФ по указу президента. В тот же день из состава Совбеза исключили председателя Верховного суда России Игоря Краснова.