05 ноября 2025 в 18:37

Стало известно, кого Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии

Путин включил полпреда СЗФО Руденю в состав Военно-промышленной комиссии

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин включил полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю в состав Военно-промышленной комиссии. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовых актов. Также в состав вошел председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков.

Внести в состав Военно-промышленной комиссии Российской Федерации <…> следующих лиц: Руденя И. М. — полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Фрадков П. М. — председатель публичного акционерного общества «Банк ПСБ» (по согласованию), — сказано в указе.

Этим же указом Путин исключил из состава комиссии генпрокурора России Александра Гуцана. До сентября 2025 года он занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее на портале правовых актов был опубликован указ Путина о включении в состав Совбеза РФ Игоря Рудени. Из состава Совбеза исключили председателя Верховного суда России Игоря Краснова. У президента также состоялась традиционная встреча с постоянными членами Совета безопасности.

