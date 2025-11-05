Стало известно, кого Путин включил в состав Военно-промышленной комиссии Путин включил полпреда СЗФО Руденю в состав Военно-промышленной комиссии

Президент России Владимир Путин включил полномочного представителя в Северо-Западном федеральном округе Игоря Руденю в состав Военно-промышленной комиссии. Соответствующий указ главы государства опубликован на портале правовых актов. Также в состав вошел председатель ПАО «Банк ПСБ» Петр Фрадков.

Внести в состав Военно-промышленной комиссии Российской Федерации <…> следующих лиц: Руденя И. М. — полномочный представитель президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, Фрадков П. М. — председатель публичного акционерного общества «Банк ПСБ» (по согласованию), — сказано в указе.

Этим же указом Путин исключил из состава комиссии генпрокурора России Александра Гуцана. До сентября 2025 года он занимал пост полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе.

Ранее на портале правовых актов был опубликован указ Путина о включении в состав Совбеза РФ Игоря Рудени. Из состава Совбеза исключили председателя Верховного суда России Игоря Краснова. У президента также состоялась традиционная встреча с постоянными членами Совета безопасности.