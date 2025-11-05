Песков рассказал о роли России в гонке вооружений Песков: Россия не принимает участие в гонке вооружений

Россия не принимает участие в гонке вооружений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, страна последовательно совершенствует свои системы вооружений и средства доставки, передает ТАСС.

Мы не принимаем участие в гонке вооружений, мы занимаемся развитием своих систем вооружений, систем доставки. Это планомерная работа, которая не связана с текущей ситуацией, — прокомментировал Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что президент России Владимир Путин не устанавливал конкретных сроков для изучения целесообразности подготовки к ядерным испытаниям. Он пояснил, что решение будет приниматься после полного анализа намерений США.

До этого Песков заявил, что информация о награждении разработчиков ракеты «Буревестник» и аппарата «Посейдон» закрыта. Он подчеркнул, что вручение наград играет важную роль для страны и обороны России. Песков отметил, что данные указы не являются чем-то новым, так как президент ранее неоднократно награждал создателей новых вооружений и систем доставки. Разработка новых видов вооружений имеет критическое значение для обеспечения безопасности и обороны страны.