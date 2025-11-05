Жителям Киева предрекли эвакуацию зимой

В Киеве могут потребоваться эвакуация населения и слив воды из домов в случае отключения теплоэлектроцентралей, сообщил директор Центра исследования энергетики Украины Александр Харченко в интервью «Страна.ua». Он подчеркнул, что в Киеве техногенная катастрофа может возникнуть в случае повреждения котлов на ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6.

Если в Киеве отключены ТЭЦ и в течение трех дней при температуре минус 10 градусов Цельсия и ниже нет перспективы восстановления, то Киев должен объявлять слив воды из домов и эвакуацию, — прокомментировал Харченко.

Ранее заместитель председателя комитета Верховной рады по энергетике и ЖКХ Олег Семинский предупредил о сложностях предстоящего отопительного сезона на Украине, отметив, что около 60% газовых сетей повреждены. Он призвал быть готовыми к чрезвычайным ситуациям.

До этого политолог Александр Дудчак заявил, что Европа не может помочь Украине восстановить электроснабжение и отопление перед зимой из-за нехватки запасных частей для энергетических объектов. По его словам, европейские страны не смогут предоставить трансформаторное оборудование, так как заводы закрыты. Финансовая поддержка — единственный возможный вариант, но она не решает проблему.