В Кремле заявили, что меры России по безопасности оказались оправданными Песков: ситуация в мире подтверждает, что РФ не зря озаботилась безопасностью

Принятые Россией меры по обеспечению безопасности полностью оправдали себя в текущей международной обстановке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, которые передает ТАСС, для этого была проделана значительная работа.

То, что ее было нужно надежно гарантировать, правота тех решений, которые принимались задолго до этого, она подтверждена той ситуацией, которую мы видим сейчас, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков отметил, что США не предпринимают попыток выстроить понятный и четкий диалог с Россией. Так он прокомментировал противоречивые заявления американской стороны и ответил на вопрос, фиксирует ли Москва попытки добиться нормального диалога.

До этого глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что российские дипломаты направили Соединенным Штатам запрос о предоставлении разъяснений касательно указаний американского президента Дональда Трампа Пентагону о переходе к испытаниям ядерных вооружений. Представители Белого дома и Госдепа не дали конкретного ответа и добавили, что свяжутся с Москвой, если посчитают необходимым дать пояснения.