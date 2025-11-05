Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 ноября 2025 в 20:05

В Госдуме объяснили агрессию НАТО в отношении Калининграда

Вассерман: агрессия НАТО на Балтике связана с непониманием конфликта на Украине

Анатолий Вассерман Анатолий Вассерман Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Страны НАТО не скрывают своих агрессивных планов в отношении Калининградской области, сказал в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Анатолий Вассерман. По его словам, такая риторика отчасти связана с непониманием Запада характера конфликта на Украине: в Альянсе не осознают, что Россия «щадит» украинцев, которых считает братским народом.

В НАТО не понимают, что мы против Украины не используем и десятой доли тех возможностей, которые использовали бы против натовских деятелей. Которые, при всем уважении к ним, все-таки не часть нашего народа, и поэтому об их благополучии мы заботимся в гораздо меньшей степени, — пояснил Вассерман.

При этом, добавил парламентарий, в случае полномасштабной агрессии со стороны НАТО у западных рубежей РФ от Москвы последует сокрушительный ответ.

Я не знаю, хватит ли у них здравого ума воздержаться от обрушения себе на голову изрядных запасов нашего тактического ядерного оружия. Именно тактического, стратегическое в данном случае может и не понадобиться. Главная их проблема в том, что они не верят в нашу готовность защищать свои интересы, — сказал депутат.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что НАТО разрабатывает механизмы блокады Калининградской области. По его словам, идет активная милитаризация региона.

