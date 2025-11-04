Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 18:14

Компания затолкала сопротивляющуюся девушку в автомобиль и похитила

В Краснодаре компания неизвестных похитила девушку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранительные органы Краснодара проводят проверку после сообщений о похищении молодой девушки, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. Инцидент произошел ночью на улице Героя Пешкова. Пользователи Сети рассказали, что изначально молодой человек, схватив девушку за куртку, увел ее от подъезда дома. Пара направилась к припаркованному автомобилю, где, предположительно, их ожидали другие мужчины.

Пострадавшая активно сопротивлялась и пыталась вырваться. По данным очевидцев, девушка громко кричала «помогите» и плакала. Свидетели отмечают, что в машине было несколько человек, они быстро покинули район.

В настоящее время местонахождение девушки неизвестно. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее полицейские задержали сразу 15 жителей Казахстана за похищение невест. В Министерстве внутренних дел республики напомнили, что в стране вступил в силу закон, запрещающий принуждение к браку. Всего за последние полтора месяца по данной статье было возбуждено семь уголовных дел.

полиция
похищения
Краснодар
происшествия
