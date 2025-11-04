Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 ноября 2025 в 20:39

США разрешили связанные с самолетами Лукашенко операции

OFAC сняло санкции с авиакомпании «Белавиа» и ряда белорусских самолетов

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА «Новости»

США разрешили финансовые операции с тремя самолетами, якобы связанными с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, говорится в генеральной лицензии, опубликованной на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. В документе частично смягчаются ограничения, ранее введенные против белорусских структур и их активов.

Лицензия разрешает все прежде запрещенные операции с самолетами EW-001PA, EW-001PB (Boeing 767) и вертолетом EW-001PH (Agusta-Westland AW-139). Как уточняется в документе, все эти самолеты якобы связаны с использованием их Александром Лукашенко или иностранным ООО «Славкалий». Остальные действия остаются под санкциями против Белоруссии.

Также в уведомлении OFAC указано, что санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» сняты. Кроме того, из-под ограничительных мер выведен самолет с бортовым номером EW-301PJ, до этого связанный с этой компанией.

Ранее Лукашенко заявил о закате так называемого цивилизованного мира. Он призвал не обольщаться действиями США, которые, по его словам, являются таким же элементом гибридной войны, как и недавнее закрытие границы Польшей.

Александр Лукашенко
санкции
самолеты
Белоруссия
