США разрешили связанные с самолетами Лукашенко операции

США разрешили финансовые операции с тремя самолетами, якобы связанными с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, говорится в генеральной лицензии, опубликованной на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. В документе частично смягчаются ограничения, ранее введенные против белорусских структур и их активов.

Лицензия разрешает все прежде запрещенные операции с самолетами EW-001PA, EW-001PB (Boeing 767) и вертолетом EW-001PH (Agusta-Westland AW-139). Как уточняется в документе, все эти самолеты якобы связаны с использованием их Александром Лукашенко или иностранным ООО «Славкалий». Остальные действия остаются под санкциями против Белоруссии.

Также в уведомлении OFAC указано, что санкции с белорусской авиакомпании «Белавиа» сняты. Кроме того, из-под ограничительных мер выведен самолет с бортовым номером EW-301PJ, до этого связанный с этой компанией.

Ранее Лукашенко заявил о закате так называемого цивилизованного мира. Он призвал не обольщаться действиями США, которые, по его словам, являются таким же элементом гибридной войны, как и недавнее закрытие границы Польшей.