Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 октября 2025 в 11:19

«Не надо обольщаться»: Лукашенко высказался о действиях США

Лукашенко посоветовал не обольщаться действиями США

Александру Лукашенко Александру Лукашенко Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в рамках Минской международной конференции по евразийской безопасности призвал не обольщаться действиями США. По его словам, которые передает ТАСС, так называемый цивилизованный мир «пришел к своему закату».

Не надо обольщаться и по Соединенным Штатам Америки, — такой же элемент гибридной войны, как и недавнее закрытие границы Варшавой, — подчеркнул глава государства.

Ранее белорусский лидер заявил, что США продолжают политику навязывания ложных демократических принципов несмотря на внешне обратные процессы. Он уточнил, что в отношении республики по-прежнему сохраняется целый комплекс санкций со стороны Вашингтона и его европейских партнеров.

До этого Лукашенко выразил мнение, что России и Белоруссии не стоит переживать насчет поставок Вооруженным силам Украины крылатых ракет большой дальности Tomahawk. По его словам, американский президент Дональд Трамп прибегает в политике к методу кнута и пряника.

