Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
14 октября 2025 в 13:48

Лукашенко обвинил США в продвижении псевдодемократии

Лукашенко заявил о политике псевдодемократических ценностей со стороны США

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Соединенные Штаты продолжают политику навязывания ложных демократических принципов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного анализу международной обстановки и состоянию диалога с Вашингтоном. По его словам, данный принцип сохраняется, несмотря на внешне обратные процессы, передает БелТА.

Глава государства констатировал, что в отношении республики по-прежнему сохраняется целый комплекс санкций со стороны США и их европейских партнеров. Он признал, что страна адаптировалась к работе в условиях санкционного давления, однако подчеркнул, что они продолжают наносить существенный ущерб национальной экономике.

Американской администрацией реализуется, к сожалению, по-прежнему политика по продвижению неких псевдодемократических ценностей. Мы это тоже видим. На словах они вроде от этого отошли. А на деле — ничего подобного, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что некоторые «одуревшие» западные соседи Украины намерены «оттяпать» ее часть. Он отметил, что известные «силы и государства» уже видят себя на Западной Украине.

Александр Лукашенко
Белоруссия
США
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России предложили изменить правила поступления олимпиадников в вузы
Минск и Вашингтон ведут переговоры по урегулированию на Украине
Нападение сталкера с ножом на женщину в Казани попало на видео
«Облизывать ботиночки»: Кушанашвили распек Пригожина за критику Пугачевой
Военэксперт раскрыл, что происходит в Купянске
В КГБ Белоруссии сообщили о прогрессе в переговорах с США
Раскрыто, в каком регионе России зимой отдыхать дешевле всего
Раскрыты детали телефонного разговора между Путиным и Мирзиеевым
Психиатр оценил шансы нижегородского некрофила выйти на свободу
Названы неожиданные последствия возможной конфискации активов России
Стало известно, где россияне предпочитают отдыхать зимой
На Украине выделили города с самыми злостными уклонистами
Военэксперт раскрыл расклад сил в сфере применения БПЛА
ВСУ лишились «ушей и глаз» в зоне СВО
Стало известно, от чего умер трехкратный олимпийский чемпион Дитятин
В «Альтернативе» оценили вероятность похищения семьи Усольцевых в рабство
«Все в топку»: политолог о последствиях конфискации замороженных активов РФ
Терапевт рассказал, что может спровоцировать резкое падение давления
В Европе зафиксировали усталость от поддержки Украины
МО: «Панцири» контролируют воздушное пространство над группой «Восток»
Дальше
Самое популярное
В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября
Россия

Прорыв у Северска, кража денег на ПВО: новости СВО к утру 13 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.