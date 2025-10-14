Лукашенко обвинил США в продвижении псевдодемократии Лукашенко заявил о политике псевдодемократических ценностей со стороны США

Соединенные Штаты продолжают политику навязывания ложных демократических принципов, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного анализу международной обстановки и состоянию диалога с Вашингтоном. По его словам, данный принцип сохраняется, несмотря на внешне обратные процессы, передает БелТА.

Глава государства констатировал, что в отношении республики по-прежнему сохраняется целый комплекс санкций со стороны США и их европейских партнеров. Он признал, что страна адаптировалась к работе в условиях санкционного давления, однако подчеркнул, что они продолжают наносить существенный ущерб национальной экономике.

Американской администрацией реализуется, к сожалению, по-прежнему политика по продвижению неких псевдодемократических ценностей. Мы это тоже видим. На словах они вроде от этого отошли. А на деле — ничего подобного, — сказал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что некоторые «одуревшие» западные соседи Украины намерены «оттяпать» ее часть. Он отметил, что известные «силы и государства» уже видят себя на Западной Украине.