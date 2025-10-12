Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 14:21

Лукашенко обвинил ЕС в стремлении «оттяпать» часть Украины

Лукашенко обвинил западных соседей Украины в желании забрать себе ее часть

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by

Некоторые «одуревшие» западные соседи Украины намерены «оттяпать» ее часть, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. В беседе с тележурналистом канала «Россия 1» Павлом Зарубиным он отметил, что известные «силы и государства» уже видят себя на Западной Украине.

Они уже готовы оттяпать часть Украины, как это было до начала Великой Отечественной войны. <…> Поэтому там замес очень серьезный, — сказал белорусский президент.

В октябре 2024 года Лукашенко предупредил, что если Польша попытается забрать себе запад Украины, то Белоруссия поможет Киеву. Он поручился, что его страна будет делать все возможное ради мирного сосуществования с Украиной.

Белорусский президент также подчеркнул, что основная проблема в урегулировании ситуации вокруг Украины заключается в его коллеге Владимире Зеленском. По словам Лукашенко, Минск получал информацию, что неспособность сторон сесть за стол переговоров вызвана не позицией США, России или стран Европы, а именно неготовностью Киева к продвижению вопроса мирного урегулирования.

Украина
Польша
Белоруссия
Александр Лукашенко
