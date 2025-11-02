Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 19:40

В Краснодаре неизвестный разбил окно автобуса с футболистами «Спартака»

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В Краснодаре неизвестный разбил стекло автобуса с футболистами «Спартака», направлявшимися на матч 14-го тура РПЛ против «Краснодара», сообщили в пресс-службе клуба. Никто из игроков не пострадал, передает ТАСС.

Перед матчем с «Краснодаром» произошел инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем, — говорится в сообщении.

Матч «Краснодар» — «Спартак» начался 2 ноября в 19:30 мск в Краснодаре. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, в то время как «Краснодар» — на шестой позиции с 22 очками.

Ранее правоохранительные органы задержали шестого подозреваемого по делу о нападении на футболиста «Зенита» Андрея Мостового и похищении зятя депутата Госдумы. Он, как и пятый фигурант, полностью признал вину. Другие четверо обвиняемых уже находятся в СИЗО. Следствие намерено ходатайствовать о заключении новых задержанных под стражу.

Краснодар
Спартак
нападения
футболисты
