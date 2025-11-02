В Краснодаре неизвестный разбил окно автобуса с футболистами «Спартака»

В Краснодаре неизвестный разбил стекло автобуса с футболистами «Спартака», направлявшимися на матч 14-го тура РПЛ против «Краснодара», сообщили в пресс-службе клуба. Никто из игроков не пострадал, передает ТАСС.

Перед матчем с «Краснодаром» произошел инцидент. Неизвестным предметом было разбито стекло автобуса, на котором наша команда добиралась до арены. Никто из футболистов, к счастью, не пострадал. Мы уведомили делегата о произошедшем, — говорится в сообщении.

Матч «Краснодар» — «Спартак» начался 2 ноября в 19:30 мск в Краснодаре. «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 29 очками, в то время как «Краснодар» — на шестой позиции с 22 очками.

