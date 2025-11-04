Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 20:45

США могут сделать Франции и Британии одно «ядерное» предложение

США могут предложить Франции и Британии сократить ядерные запасы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Американская сторона может обсудить с Великобританией и Францией возможность сокращения их ядерных арсеналов, сообщил кандидат на должность помощника министра обороны США по вопросам ядерного сдерживания Роберт Кадлек. По его словам, он поднимет этот вопрос в случае избрания, пишет ТАСС.

Если мою кандидатуру утвердят, я продолжу обсуждение этой идеи с французским и британским коллегами, — отметил Кадлек.

По словам политика, он собирается обсудить с Францией и Великобританией, выгодно ли им участие в таких соглашениях и отвечает ли это интересам США. Он также подчеркнул, что при принятии подобных решений важно учитывать влияние на других союзников по НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона должна возобновить тестирование ядерного оружия, поскольку другие государства тайно проводят испытания. Он подчеркнул, что эти страны отрабатывают технологии глубоко под землей, из-за чего невозможно отследить реальную ситуацию.

Министр обороны Южной Кореи Ан Гю Бэк между тем сообщил, что страна не будет создавать собственное ядерное оружие. По его словам, республика остается приверженной условиям Договора о запрете ядерного оружия.

США
ядерное оружие
Франция
Великобритания
