Южная Корея поставила точку в создании собственного ядерного оружия

Южная Корея не будет создавать собственное ядерное оружие, заявил министр обороны страны Ан Гю Бэк по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом в Сеуле. По его словам, республика остается приверженной условиям Договора о запрете ядерного оружия, передает Yonhap.

Республика Корея присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, поэтому мы не станем разрабатывать ядерное оружие, — отметил Ан Гю Бэк.

Министр обороны также подчеркнул, что при отсутствии собственной ядерной программы Южная Корея намерена опираться на сотрудничество с США и интеграцию их ядерных возможностей с вооружением. Хегсет заявил, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Сеулом по вопросу строительства атомных подводных лодок для страны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Северной Кореи запустили около 10 ракет из реактивных систем залпового огня в сторону Желтого моря перед прибытием Хегсета в демилитаризованную зону на границе между КНДР и Южной Кореей. Применение подобного оружия не нарушает резолюции СБ ООН.