Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 09:19

Южная Корея поставила точку в создании собственного ядерного оружия

Южная Корея отказалась от разработки собственного ядерного оружия

Ан Гю Бэк, Пит Хегсет Ан Гю Бэк, Пит Хегсет Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Южная Корея не будет создавать собственное ядерное оружие, заявил министр обороны страны Ан Гю Бэк по итогам переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом в Сеуле. По его словам, республика остается приверженной условиям Договора о запрете ядерного оружия, передает Yonhap.

Республика Корея присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия, поэтому мы не станем разрабатывать ядерное оружие, — отметил Ан Гю Бэк.

Министр обороны также подчеркнул, что при отсутствии собственной ядерной программы Южная Корея намерена опираться на сотрудничество с США и интеграцию их ядерных возможностей с вооружением. Хегсет заявил, что Вашингтон будет тесно сотрудничать с Сеулом по вопросу строительства атомных подводных лодок для страны.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Северной Кореи запустили около 10 ракет из реактивных систем залпового огня в сторону Желтого моря перед прибытием Хегсета в демилитаризованную зону на границе между КНДР и Южной Кореей. Применение подобного оружия не нарушает резолюции СБ ООН.

Южная Корея
ядерное оружие
США
Корейский полуостров
АТР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СКР назвали количество оставшихся жить в Судже человек
Стал известны необычные подробности райдера Успенской
Путин подписал указы о двух новых праздниках в России
Аэропорт Тамбова снял ограничения на работу
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства видеооткрыткой
В России появился новый праздник
Ученые предупредили россиян о новой мощнейшей вспышке на Солнце
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Жесткое столкновение двух грузовиков в Приангарье попало на видео
Россиянин искромсал жену ножом из-за предстоящего развода
Южная Корея поставила точку в создании собственного ядерного оружия
На Украине начали расследование после удара по плацу во время награждения
В России предложили ввести зарплату для родителей
Назван хоккеист, повторивший достижение Гретцки и Лемье в НХЛ
Россиян поздравили с Днем народного единства из космоса
Трамп откровенно рассказал о последствиях покушения
Перенесшего гипертонический криз митрополита УПЦ снова арестовали
Китай начал выпуск воздушных автомобилей
Евросоюз уличили в страхе признать победу Путина на Украине
«Гнилая ложь»: Зеленского обвинили во вранье о ситуации на фронте
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.