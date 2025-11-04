Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 07:05

КНДР встретила главу Пентагона запусками ракет из РСЗО

Younhap: КНДР запустила ракеты в сторону Южной Кореи перед прибытием Хегсета

Паджу, Южная Корея. Пит Хегсет, министр обороны США, и Ан Гю Бак, министр обороны Южной Кореи Паджу, Южная Корея. Пит Хегсет, министр обороны США, и Ан Гю Бак, министр обороны Южной Кореи Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военнослужащие Северной Кореи запустили около 10 ракет из реактивных систем залпового огня в сторону Желтого моря перед прибытием главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе между КНДР и Южной Кореей, сообщает Yonhap. По словам источника агентства, произошедшее не нарушает резолюции СБ ООН.

Запуск состоялся менее чем за час до прибытия Хегсета в лагерь Бонифас, расположенный к югу от Объединенной зоны безопасности в демилитаризованной зоне, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее сообщалось, что совместный визит министров обороны США и Южной Кореи в демилитаризованную зону произошел впервые за последние восемь лет. Глава южнокорейского ведомства Ан Гю Бак заявил, что эта встреча имеет символическое и декларативное значение, демонстрируя силу альянса Сеула и Вашингтона.

До этого заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо отметил, что денуклеризация Корейского полуострова является несбыточной мечтой Южной Кореи. По его словам, достижение такой цели невозможно, даже если об этом будут говорить много раз.

КНДР
ракеты
Северная Корея
Пит Хегсет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине решили бороться с русским классиком
ВСУ потеряли резервы, не успев перебросить их к Хатнему
Секрет вкусного салата “Мимоза”: творим магию на кухне
Терешина, Калашникова и Князева примерили кокошники для NEWS.ru
Пермская «Искра» потребовала от немецкого банка более 12 млн рублей
Тайное кладбище ВСУ, гибель элитного отряда: новости СВО к утру 4 ноября
Звезды в кокошниках: Терешина, Князева, Калашникова демонстрируют тренды
Где отдохнуть семьей на Новый год: что с ценами, комфортом, перелетами
Китайский интернет-магазин угодил в скандал из-за детских секс-кукол
Автора «Мышления миллионера» объявили в розыск
Дипломат раскрыл, какая выгода прячется за участием США в работе ООН
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 4 ноября: инфографика
Более 80 беспилотников атаковали Россию в День народного единства
Власти Башкирии уточнили детали подрыва завода в Стерлитамаке
«Дают нелепые советы»»: на Западе отметили парадоксальное отношение ЕС к РФ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 4 ноября
Си Цзиньпин поздравил Мишустина и Кабмин РФ с Днем народного единства
Сон об аварии: как интерпретировать волнение и опасность
Мини-закуска за 10 минут по-итальянски! Нужны моцарелла, черри и зелень
Водителям объяснили, как избежать штрафа за использование навигатора
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.