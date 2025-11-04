КНДР встретила главу Пентагона запусками ракет из РСЗО

Военнослужащие Северной Кореи запустили около 10 ракет из реактивных систем залпового огня в сторону Желтого моря перед прибытием главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе между КНДР и Южной Кореей, сообщает Yonhap. По словам источника агентства, произошедшее не нарушает резолюции СБ ООН.

Запуск состоялся менее чем за час до прибытия Хегсета в лагерь Бонифас, расположенный к югу от Объединенной зоны безопасности в демилитаризованной зоне, — подчеркнул собеседник издания.

Ранее сообщалось, что совместный визит министров обороны США и Южной Кореи в демилитаризованную зону произошел впервые за последние восемь лет. Глава южнокорейского ведомства Ан Гю Бак заявил, что эта встреча имеет символическое и декларативное значение, демонстрируя силу альянса Сеула и Вашингтона.

До этого заместитель министра иностранных дел КНДР Пак Мен Хо отметил, что денуклеризация Корейского полуострова является несбыточной мечтой Южной Кореи. По его словам, достижение такой цели невозможно, даже если об этом будут говорить много раз.