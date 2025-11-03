Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето

Если первый снег уже прошел, а вы не успели сделать осенние посадки — не расстраивайтесь! Эшшольцию еще можно успеть посеять в промерзшую землю. Этот удивительный цветок не просто переносит позднюю посадку, а нуждается в ней.

Когда снег слегка уплотнится, просто рассыпьте семена по поверхности и притопчите — весенняя влага сама затянет их на нужную глубину. Эшшольция взойдет одной из первых, как только прогреется почва, и будет цвести все лето, превратив ваш сад в яркий ковер из шелковистых цветов-чашечек солнечных, оранжевых, розовых и кремовых оттенков.

Она не требует полива и особого ухода, а ее ажурная сизая листва сохраняет декоративность весь сезон. Этот цветок — идеальное решение для тех, кто хочет красивую клумбу без лишних хлопот. Не цветок, а сказка!

Ранее был назван многолетник, который цветет пышнее роз и совсем не требует внимания.