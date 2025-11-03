Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 03:46

Не цветок, а сказка: рассыпьте семена после первого снега и притопчите — будет цвести все лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если первый снег уже прошел, а вы не успели сделать осенние посадки — не расстраивайтесь! Эшшольцию еще можно успеть посеять в промерзшую землю. Этот удивительный цветок не просто переносит позднюю посадку, а нуждается в ней.

Когда снег слегка уплотнится, просто рассыпьте семена по поверхности и притопчите — весенняя влага сама затянет их на нужную глубину. Эшшольция взойдет одной из первых, как только прогреется почва, и будет цвести все лето, превратив ваш сад в яркий ковер из шелковистых цветов-чашечек солнечных, оранжевых, розовых и кремовых оттенков.

Она не требует полива и особого ухода, а ее ажурная сизая листва сохраняет декоративность весь сезон. Этот цветок — идеальное решение для тех, кто хочет красивую клумбу без лишних хлопот. Не цветок, а сказка!

Ранее был назван многолетник, который цветет пышнее роз и совсем не требует внимания.

цветы
растения
дачи
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВС РФ уничтожили одну из крупнейших ТЭС на Украине: что известно
На Западе раскрыли, что задумали «союзники» Украины
Трамп озвучил свою «точку кипения» по украинскому конфликту
Возвращение в группу, инсульт, мнение об СВО: как живет Ая из «Города 312»
ВС России не дали шанса «ежам» НАТО в Купянске
Американский фигурист Малинин обновил мировой рекорд
Российские силы превратили в пыль крупный энергетический объект Украины
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Тело обнаженной женщины найдено в частном доме в Судже
Стало известно о проведении зачистки армией России в Красноармейске
Очевидцы сообщили о серии взрывов в Саратовской области
Аэропорт одного из немецких городов остановил работу
На Западе раскрыли, чем для Европы обернется афера с российскими активами
Кровавая драка мигрантов с топорами в Москве: пострадавшие, что известно
Бывший главный юрист ЦАХАЛ пропала без вести
Фаза Луны сегодня, 3 ноября 2025 года. Мир замер перед полнолунием
Приметы 3 ноября: Илларионов день — почему никуда нельзя ехать?
Восемь ведущих стран ОПЕК+ пришли к стратегическому решению
«Народ пожил — и будет»: что Черномырдин говорил о России, Украине, Чечне
Гибель жены, патриотизм, слова об уехавших артистах: как живет Сумишевский
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно
Россия

В Покровске уничтожили спецназ ГУР Украины: провал Буданова, что известно

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.