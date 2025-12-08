Яркий цветок для российского климата: достаточно посадить на солнечном месте и изредка поливать

Откройте для себя удивительный цветок с необыкновенно красивыми и яркими бутонами, который идеально подходит для российского климата — эхинацею пурпурную.

Этот удивительный многолетник поражает своими крупными соцветиями с выпуклой сердцевиной и яркими лепестками всех оттенков розового, малинового, оранжевого и даже зеленого цвета. Эхинацея не просто хорошо приживается в нашем климате — она исключительно морозостойка, выдерживает до −40 °C и прекрасно чувствует себя как в засушливое лето, так и в дождливые периоды.

Ее огромное преимущество — длительное цветение с июля по сентябрь, при этом растение не требует особого ухода: достаточно посадить его на солнечном месте и изредка поливать в засуху. Эхинацея быстро разрастается, но при этом не агрессивна, а ее необычные цветы с выпуклой сердцевиной привлекают в сад бабочек и пчел.

