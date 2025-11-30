Цветет дважды за лето и не боится ни жары, ни дождей, ни перепадов температур: многолетник-сказка

Цветет дважды за лето и не боится ни жары, ни дождей, ни перепадов температур: многолетник-сказка

Если вы ищете растение, которое будет радовать цветением все лето независимо от погодных условий, обратите внимание на неприхотливую и выносливую шток-розу (мальву). Этот многолетник — настоящая сказка!

Он обладает уникальной способностью цвести двумя волнами: первое обильное цветение в июне — июле, а после обрезки отцветших стеблей — повторное в августе — сентябре. Шток-роза не боится ни летней жары, ни проливных дождей, ни перепадов температур, ее прочные стебли высотой до 2 метров устойчивы даже к сильным ветрам.

Растение поражает разнообразием окрасок — от нежных пастельных до насыщенных бархатных оттенков, украшая сад огромными махровыми соцветиями. Достаточно посадить шток-розу на солнечном месте с хорошо дренированной почвой, и она будет десятилетиями украшать ваш сад, не требуя особого ухода.

Ранее был назван цветок-спартанец: раскрывает бутоны даже в самое холодное и дождливое лето.