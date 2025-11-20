Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 22:28

Цветок-спартанец для вашей дачи: раскрывает бутоны даже в самое холодное и дождливое лето

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Для регионов с непредсказуемым климатом, где лето может преподносить сюрпризы в виде затяжных дождей, внезапных похолоданий или засухи, идеальным решением станет неприхотливая и выносливая эхинацея.

Этот яркий многолетник обладает феноменальной стойкостью и будет цвести практически в любых погодных условиях, не теряя своего великолепия, — раскрывает бутоны даже в самое холодное и дождливое лето! Его крупные, похожие на ромашки соцветия с выпуклой сердцевиной поднимаются на прочных цветоносах, которые не ломаются ни от ветра, ни от ливня.

Эхинацея не боится ни летнего зноя, ни ночных похолоданий, продолжая распускать новые бутоны с июля до самых заморозков. Растение абсолютно нетребовательно к уходу, прекрасно зимует без укрытия и может расти на одном месте много лет. Настоящий цветок-спартанец для вашей дачи.

Ранее был назван цветок, который при осеннем посеве раскрывает свои главные преимущества: невероятную жизнестойкость и раннее продолжительное цветение.

