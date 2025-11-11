Посади в ноябре — получи июньский букет: этот цветок растет на бедных почвах и не требует подвязки

Агростемма, известная как куколь, — это изящный однолетник, который при осеннем посеве раскрывает свои главные преимущества: невероятную жизнестойкость и раннее продолжительное цветение. Посади в ноябре — получи июньский букет!

Посев в ноябре, когда почва уже подмерзла, позволяет семенам пройти естественную стратификацию и дать дружные всходы весной, а цвести агростемма начнет уже в июне, на 2–3 недели раньше весенних посевов. Этот цветок хорош своей ажурной листвой и крупными сиренево-розовыми цветками, напоминающими дикие орхидеи. Дачники ценят агростемму за абсолютную неприхотливость — она засухоустойчива, не боится возвратных заморозков, растет на бедных почвах и не требует подвязки.

Для посадки в ноябре разбросайте семена по поверхности уплотненной земли, слегка присыпьте песком или торфом (слой не более 0,5 см) и оставьте под снегом до весны. Агростемма создаст в саду эффект легкой дикорастущей прерии, привлекая бабочек и пчел, и будет цвести до сентября.

