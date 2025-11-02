Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
02 ноября 2025 в 06:46

Посадите этот цветок в 0 °C — будет цвести с июля до заморозков, не боясь ни дождей, ни похолоданий

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Годеция — невероятно нежный и яркий однолетник, который станет настоящим украшением вашего сада. Ее главное преимущество — крупные шелковистые цветы, напоминающие атласные чаши, собранные в пышные кисти. Цветовая гамма поражает разнообразием: от нежно-персиковых оттенков до насыщенных пурпурных тонов.

Для посадки при 0 °C дождитесь, когда почва подмерзнет, но еще будет рыхлой. Рассыпьте семена по поверхности, слегка присыпьте землей и уплотните. Не поливайте — весенняя влага сделает все сама. Годеция взойдет дружными всходами, как только прогреется почва.

Этот цветок — прекрасный выбор для тех, кто хочет создать яркую клумбу без лишних хлопот! Посадите годецию в 0 °C — и она будет цвести с июля до самых заморозков, не боясь ни дождей, ни похолоданий.

Ранее стало известно, какой цветок посадить в ноябре для яркой клумбы в апреле — пышно цветет из года в год.

цветы
дачи
растения
клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
