Посадите этот цветок в 0 °C — будет цвести с июля до заморозков, не боясь ни дождей, ни похолоданий

Посадите этот цветок в 0 °C — будет цвести с июля до заморозков, не боясь ни дождей, ни похолоданий

Годеция — невероятно нежный и яркий однолетник, который станет настоящим украшением вашего сада. Ее главное преимущество — крупные шелковистые цветы, напоминающие атласные чаши, собранные в пышные кисти. Цветовая гамма поражает разнообразием: от нежно-персиковых оттенков до насыщенных пурпурных тонов.

Для посадки при 0 °C дождитесь, когда почва подмерзнет, но еще будет рыхлой. Рассыпьте семена по поверхности, слегка присыпьте землей и уплотните. Не поливайте — весенняя влага сделает все сама. Годеция взойдет дружными всходами, как только прогреется почва.

Этот цветок — прекрасный выбор для тех, кто хочет создать яркую клумбу без лишних хлопот! Посадите годецию в 0 °C — и она будет цвести с июля до самых заморозков, не боясь ни дождей, ни похолоданий.

Ранее стало известно, какой цветок посадить в ноябре для яркой клумбы в апреле — пышно цветет из года в год.