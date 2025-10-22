Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 14:46

Сажаю в ноябре — получаю яркую клумбу в апреле: этот красавец пышно цветет год за годом

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Если вы хотите получить обильное цветение уже следующей весной, конец осени — идеальное время для посадки нарциссов. Сажаю в ноябре — получаю яркую клумбу в апреле.

Эти удивительные луковичные растения можно и нужно сажать под зиму, когда температура опустится до 8–10 °C. Главное преимущество нарциссов — их феноменальная морозостойкость и способность укореняться даже в холодной почве.

Для посадки выберите солнечное или полутенистое место с хорошо дренированной почвой, посадите луковицы на глубину, равную трем их высотам, на расстоянии 10–15 см друг от друга. Уже следующей весной, как только сойдет снег, появятся первые ростки, а в апреле — мае ваш сад украсят изящные цветы с солнечной окраской и тонким ароматом.

Этот красавец пышно цветет год за годом, практически не требуя ухода. Это самый надежный способ создать красочную весеннюю клумбу, которая преобразит ваш участок после долгой зимы.

Ранее был назван цветок, который можно сажать весь октябрь — цвести будет с начала лета до заморозков.

