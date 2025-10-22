Сажаю в ноябре — получаю яркую клумбу в апреле: этот красавец пышно цветет год за годом

Если вы хотите получить обильное цветение уже следующей весной, конец осени — идеальное время для посадки нарциссов. Сажаю в ноябре — получаю яркую клумбу в апреле.

Эти удивительные луковичные растения можно и нужно сажать под зиму, когда температура опустится до 8–10 °C. Главное преимущество нарциссов — их феноменальная морозостойкость и способность укореняться даже в холодной почве.

Для посадки выберите солнечное или полутенистое место с хорошо дренированной почвой, посадите луковицы на глубину, равную трем их высотам, на расстоянии 10–15 см друг от друга. Уже следующей весной, как только сойдет снег, появятся первые ростки, а в апреле — мае ваш сад украсят изящные цветы с солнечной окраской и тонким ароматом.

Этот красавец пышно цветет год за годом, практически не требуя ухода. Это самый надежный способ создать красочную весеннюю клумбу, которая преобразит ваш участок после долгой зимы.

