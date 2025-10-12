Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 октября 2025 в 05:46

Этот цветок можно сажать в октябре — цвести будет с начала лета до заморозков

Осень — идеальное время, чтобы заложить основу для невероятно яркого цветника на будущий год. И здесь нет равных турецкой гвоздике! Этот цветок можно сажать в октябре — цвести будет пышно с начала лета и до самых заморозков.

Этот морозостойкий чудо-цветок образует плотные кустики с ароматными соцветиями-шапками всех оттенков розового, красного и белого. Сажать ее в октябре очень просто: выберите солнечное место с рыхлой почвой, сделайте неглубокие бороздки около 1–1,5 см и посейте семена.

Присыпьте землей и слегка уплотните. Ничего страшного, если семена взойдут до зимы — сеянцы спокойно перенесут холода. Такой подзимний посев обеспечит ранние всходы, крепкие растения и невероятно обильное цветение уже в первом сезоне. Это самый легкий путь к роскошному саду!

Ранее был назван многолетник для создания живой изгороди с обильным цветением: быстро разрастается.

