02 октября 2025 в 21:48

Многолетник для создания живой изгороди с обильным цветением: быстро разрастается

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Чтобы к лету получить роскошную цветущую живую изгородь, в октябре стоит посадить многолетние вьющиеся растения. Идеальным выбором станет клематис — король лиан, который за один сезон способен создать плотную стену высотой до 3 метров. Он быстро разрастается и отличается обильным цветением.

Для осенней посадки выберите саженцы с закрытой корневой системой и посадите их в траншею глубиной 60 см на расстоянии 1–1,5 метра друг от друга. На дно насыпьте дренаж из щебня, затем питательную смесь из перегноя, торфа и песка. Установите опоры высотой 2–2,5 метра сразу при посадке. После высадки обрежьте саженцы на высоте 20–30 см от земли — это стимулирует рост боковых побегов. Клематисы нуждаются в обильном поливе и укрытии на зиму лапником или агроволокном.

Весной растения активно пойдут в рост и уже к июлю покроются крупными цветами разнообразных оттенков — от белоснежных до темно-фиолетовых. Идеальный многолетник для создания живой изгороди.

Ранее был назван чудо-многолетник, который при осенней посадке расцветает прямо из-под снега в феврале — марте.

цветы
дачи
клумбы
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
