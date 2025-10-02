Многолетник для создания живой изгороди с обильным цветением: быстро разрастается

Чтобы к лету получить роскошную цветущую живую изгородь, в октябре стоит посадить многолетние вьющиеся растения. Идеальным выбором станет клематис — король лиан, который за один сезон способен создать плотную стену высотой до 3 метров. Он быстро разрастается и отличается обильным цветением.

Для осенней посадки выберите саженцы с закрытой корневой системой и посадите их в траншею глубиной 60 см на расстоянии 1–1,5 метра друг от друга. На дно насыпьте дренаж из щебня, затем питательную смесь из перегноя, торфа и песка. Установите опоры высотой 2–2,5 метра сразу при посадке. После высадки обрежьте саженцы на высоте 20–30 см от земли — это стимулирует рост боковых побегов. Клематисы нуждаются в обильном поливе и укрытии на зиму лапником или агроволокном.

Весной растения активно пойдут в рост и уже к июлю покроются крупными цветами разнообразных оттенков — от белоснежных до темно-фиолетовых. Идеальный многолетник для создания живой изгороди.

