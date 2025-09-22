Посадите под зиму — расцветет в марте прямо из-под снега: чудо-многолетник

Морозник (зимовник) — чудо-многолетник, который расцветает прямо из-под снега в феврале-марте, когда другие растения еще спят.

Его преимущества: морозостойкость, теневыносливость, не повреждается грызунами и вредителями и способность десятилетиями расти на одном месте без пересадки. Кожистые вечнозеленые листья и изящные чашевидные цветы белого, розового или пурпурного оттенков украшают сад 8-9 месяцев в году.

Подзимняя посадка в ноябре проста: выкопайте яму 30×30 см, добавьте компост и известь (морозник любит щелочные почвы), поместите деленку корневища с почками, полейте и замульчируйте листвой. Растение не требует ухода — лишь удаления старых листьев весной. Идеален для теневых рокариев, зимних букетов и садов малого ухода — посадите под зиму — и морозник оживит ландшафт, когда природа еще спит.

