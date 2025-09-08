Цветок, который приживается даже в лужах: сажайте осенью — зацветет летом

Лилейник — единственный цветок, который приживается даже в лужах. Смело сажайте осенью — зацветет уже летом. Это идеальный вариант для регионов с дождливой осенью и непредсказуемой погодой!

Его мясистые шнуровидные корни не гниют от избытка влаги, а, наоборот, быстро адаптируются к влажной почве, формируя новые побеги. Посадка в дождливую погоду даже полезна: земля мягкая, не требует полива, а корни легче расправляются в грунте. Выберите место с хорошим дренажем (можно добавить песок в лунку), посадите деленку так, чтобы корневая шейка была на 2–3 см ниже уровня почвы, и замульчируйте компостом.

Лилейник выдерживает застой воды, а его морозостойкость (до −40°C) позволяет пережить любую зиму. Уже следующим летом он выпустит цветоносы с роскошными «граммофонами» желтых, оранжевых, фиолетовых или бордовых оттенков.

