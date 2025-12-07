ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 05:46

Цветок, который можно сажать в любое время года: его семена просто рассыпают по поверхности земли

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Открытие для всех садоводов-любителей! Существует удивительный цветок, который можно успешно сажать в любое время года, даже зимой в оттепель или жарким летом, и он гарантированно приживется.

Речь идет о неприхотливой эшшольции, которая обладает феноменальной живучестью. Ее семена не боятся холода, а взрослые растения устойчивы к засухе и бедной почве. Эшшольцию можно сеять под зиму — тогда она взойдет самой первой весной, или летом — для осеннего цветения. Этот цветок с серебристой ажурной листвой и яркими «чашечками» цветов не требует особого ухода, растет на песчаных почвах и не боится пересадки в любом возрасте.

Главный секрет успеха — семенам эшшольции нужен свет для прорастания, поэтому их просто рассыпают по поверхности земли, не закапывая. Растение быстро формирует глубокую корневую систему, что позволяет ему выживать в самых экстремальных условиях.

Ранее был назван многолетник для тех, чьи участки продуваются ветрами и страдают от летних ливней.

Проверено редакцией
Дарья Иванова
