29 ноября 2025 в 05:46

Многолетник для тех, чьи участки продуваются ветрами и страдают от летних ливней: чудо-цветок

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Для садоводов, чьи участки продуваются всеми ветрами и страдают от летних ливней, есть идеальное решение — выносливый и неприхотливый многолетник лиатрис.

Это растение с уникально прочными, жесткими цветоносами, которые практически невозможно сломать или повалить даже при сильных порывах ветра и под струями ливня. Его соцветия в виде ярких свечей розового, белого или лилового цвета не осыпаются и не теряют декоративности после самой суровой непогоды.

Лиатрис абсолютно неприхотлив: он зимостоек, засухоустойчив и не требует подвязки или какого-либо особого ухода. Просто чудо-цветок! Посадив его на солнечном месте, вы получите стабильно декоративное растение, которое будет много лет радовать вас своим экзотическим видом и стойким характером, оставаясь невредимым тогда, когда другие культуры полегают и теряют лепестки. Это надежный выбор для создания красивого и устойчивого сада, не боящегося капризов природы.

Ранее был назван зимостойкий многолетник, которому действительно не страшны русские морозы.

Дарья Иванова
Д. Иванова
