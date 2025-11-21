Международный муниципальный форум стран БРИКС
21 ноября 2025 в 15:01

Посадите этот цветок, и вы забудете о вымерзании и укрытиях на зиму: пышно цветет

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если вы ищете безупречно зимостойкий многолетник, которому действительно не страшны русские морозы, то ваш выбор — лилейник, или красоднев.

Это растение фантастической выносливости способно выдержать даже самые суровые зимы с морозами далеко за -30°C, абсолютно не требуя укрытия и сложного ухода. Лилейнику все равно, будь то засушливое лето или снежная зима — его мощная корневая система гарантирует выживание и пышное цветение год за годом.

С начала лета и до осени он выпускает множество изящных цветков, похожих на лилии, в огромной палитре оттенков. Посадите этот цветок, и вы забудете о вымерзании и укрытиях на зиму. Он выдерживает любые морозы и пышно цветет как ни в чем не бывало.

Ранее был назван цветок для сырых участков: морозостойкий, не болеет, покрывается множеством бутонов.

