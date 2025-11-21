Пачка творога и пару яблок: готовим яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем

Пачка творога и пару яблок: готовим яблочные оладушки на творожном тесте. Завтрак из простых продуктов — вкуснятина со сметаной и вареньем. Ищете полезный и вкусный завтрак для всей семьи? Эти воздушные оладушки с яблоками и творогом — идеальное начало дня! Они объединяют мягкость творожного теста, сладость фруктов и аромат корицы. Отличный вариант для тех, кто хочет вкусно позавтракать без лишних калорий.

Разомните 200 грамм творога вилкой, добавьте 2 яйца и тщательно перемешайте. Введите 110 грамм овсяной или обычной муки, 120 мл молока и половину чайной ложки корицы, замесите однородное тесто. 2–3 яблока очистите от кожуры и сердцевины, натрите на крупной терке и аккуратно вмешайте в тесто. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла или используйте силиконовый коврик для выпечки. Выкладывайте тесто ложкой, формируя оладушки, и запекайте в духовке при 180 °C 12–15 минут до золотистой корочки. Подавайте теплыми с изюмом, легкой посыпкой сахарной пудры или с ложкой йогурта и меда. Эти оладушки получаются нежными, сочными и ароматными, идеально подходят для семейного завтрака.

