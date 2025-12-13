Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Вместо долгих сырников готовлю яблочные творожные квадратики: простой рецепт — распределяю на пергамент все тесто и разрезаю

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Вместо долгих сырников готовлю яблочные творожные квадратики: простой рецепт — распределяю на пергамент все тесто и разрезаю. Никакой возни, минимум посуды и максимум результата — идеальный вариант, когда хочется вкусного, но времени почти нет. Творожные квадратики получаются мягкими, ароматными и очень домашними, а яблочная начинка делает их по-настоящему особенными.

В глубокой миске взбейте 2 яйца с 70 г сахара, 1/2 ч. л. соли и 1 ст. л. растительного масла до легкой пены, затем добавьте 250 г творога и размешайте до однородности. Очищенные 1–2 яблока нарежьте мелкими кубиками и вмешайте в массу. Всыпьте 1 ч.л. соды и постепенно добавляйте 250 г просеянной муки, замешивая мягкое липкое тесто. Застелите противень пергаментом, слегка присыпьте его мукой или смажьте тонким слоем масла, выложите тесто прямо на пергамент и распределите руками или раскатайте в прямоугольный пласт толщиной 7–8 мм. Острым ножом нарежьте тесто на квадратики, не разделяя их. Выпекайте при 185 °C 12–15 минут до легкой золотистости. Готовые квадратики остудите и присыпьте сахарной пудрой перед подачей.

Ранее мы пекли лепешки из творога и кефира. Безумно вкусно, со сливочным маслом и вареньем.

