13 декабря 2025 в 12:17

Шоколадный шедевр без сахара — запекаю овсянку так и получаю вкусный ПП-завтрак

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Эта овсянка дает мне заряд бодрости на весь день. Натуральная сладость банана и какао создают эффект десерта, а польза овсянки остается.

Для приготовления этого простого и полезного завтрака мне понадобится: овсяные хлопья (45 г), молоко (150 мл, можно использовать растительное), натуральный какао-порошок (2 ч. л.), спелый банан (1/2 шт.), мед (1/2 ч. л.), щепотка соли. Для украшения: вторая половина банана.

Процесс приготовления невероятно прост: в чашу блендера выкладываю овсяные хлопья, добавляю какао, половину банана, мед, соль и вливаю молоко. Взбиваю на средней скорости до получения однородной гладкой массы. Если нет блендера, можно тщательно размять банан вилкой и смешать все ингредиенты венчиком. Полученную смесь переливаю в жаропрочную форму или порционные керамические горшочки. Отправляю в разогретую до 180 °C духовку на 25–30 минут. Готовность определяю по подрумянившейся поверхности и приятному шоколадному аромату. Даю немного остыть, украшаю оставшейся половиной банана, нарезанной кружочками. По желанию можно добавить ягоды, орехи или кокосовую стружку.

Ранее сообщалось о десерте, который отлично подойдет ленивым сладкоежкам. Это молочные кубики. Они получаются воздушными, с приятной текстурой, а готовятся буквально за считаные минуты.

