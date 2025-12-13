Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Скумбрия еще не была такой вкусной: мой секрет в этой простой добавке — 10 минут подготовки, и на столе сочная рыбка

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Когда нет времени на сложные блюда, этот рецепт выручает постоянно. Подготовка занимает 10 минут, а результат выглядит как кулинарный шедевр.

Для приготовления этого необычного блюда мне понадобится: свежая или размороженная скумбрия (2 тушки), кисло-сладкие яблоки (2 шт.), репчатый лук (2 шт.), лимон (1/2 шт.), соль, молотый черный перец, растительное масло для смазывания противня.

Начинаю с подготовки рыбы: скумбрию промываю, очищаю от внутренностей, удаляю жабры. Если есть голова — можно оставить для красоты или удалить. Надрезаю тушку с обеих сторон диагональными насечками — это поможет лучше пропитаться специями и сохранить форму при запекании. Натираю рыбу солью и перцем снаружи и изнутри. Лук нарезаю тонкими полукольцами, яблоки — дольками средней толщины, предварительно удалив сердцевину. Противень слегка смазываю растительным маслом. Выкладываю слой лука, затем яблоки, сверху размещаю скумбрию. Сбрызгиваю рыбу и яблоки свежевыжатым лимонным соком — это придаст свежести и подчеркнет вкус. Запекаю в разогретой до 180 °C духовке 25–30 минут до золотистой корочки на рыбе и мягкости яблок. Подаю горячей, поливая соком, который образовался на противне, с картофельным пюре или свежими овощами.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

