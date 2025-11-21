Международный муниципальный форум стран БРИКС
Брускетта с секретом: быстрый и вкусный рецепт за 10 минут

Брускетта с секретом: быстрый и вкусный рецепт за 10 минут
Хотите порадовать себя и близких чем-то простым, но очень вкусным? Попробуйте классическую брускетту с помидорами — это идеальный рецепт брускетты, которую легко приготовить дома. Благодаря необычному ингредиенту — свежему базилику с каплей лимонного сока — блюдо получается особенно ароматным и освежающим.

Нарежьте помидоры (2 спелых овоща) мелкими кубиками, добавьте мелко нарезанный базилик (свежий, 1 пучок), соль, перец и лимонный сок (из половины плода). Хорошо перемешайте. Багет обжарьте на сухой сковороде до хрустящей корочки, натрите чесноком (1 зубчик). Выложите на каждый ломтик помидорную смесь, полейте оливковым маслом (1 ст. л.). Готово!

Теперь у вас есть рецепт брускетты, которую легко приготовить дома, и она станет любимым блюдом для любого случая. Быстро, просто и невероятно вкусно — попробуйте и убедитесь сами.

Ранее мы делились с вами рецептом сочного кролика: узнайте секретный ингредиент его нежности.

