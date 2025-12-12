Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Надоела жареная картошка? Готовлю запеканку «Русское поле» с фаршем и сметаной. Аромат детства в золотистой корочке

Устали от ежедневной жареной картошки, которая хоть и вкусна, но уже успела стать обыденностью? Самое время вспомнить рецепт, который пахнет настоящим домашним уютом и теплом русской печи. Запеканка «Русское поле» — это больше, чем просто блюдо из картофеля и фарша. Это гимн простым и сытным продуктам, которые в духовке превращаются в нечто удивительное: сочные слои картофеля пропитываются соком мяса и нежностью сметаны, а сверху образуется та самая хрустящая золотистая корочка, ради которой в детстве мы готовы были съесть все до последней крошки. Это блюдо, которое объединяет за столом всю семью.

Вам понадобится: 1 кг картофеля, 500 г мясного фарша (свинина-говядина), 2 крупные луковицы, 300 мл сметаны, 3 яйца, 150 г твердого сыра, растительное масло для жарки, соль, перец, сушеный укроп. Картофель очистите и нарежьте тонкими кружочками. Лук мелко нарежьте и обжарьте до прозрачности, добавьте фарш и жарьте до готовности, посолите и поперчите. В отдельной миске смешайте сметану, яйца, половину натертого сыра, щепотку соли и укроп — это заливка. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите половину картофеля, посолите. Распределите сверху мясную начинку с луком. Накройте оставшимся картофелем. Залейте все сметанной заливкой, стараясь, чтобы она просочилась между слоями. Посыпьте оставшимся сыром. Накройте форму фольгой и запекайте в разогретой до 180 °C духовке 40 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 20–25 минут до румяной корочки. Дайте запеканке немного отдохнуть перед подачей.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

рецепты
ужины
запеканки
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
