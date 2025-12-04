Булочки и круассаны не покупаю. Достаю черствый багет и яйца — «Пан-пердю» по-французски за 20 минут

Во французской кухне нет места расточительству, и даже черствый багет может обрести вторую жизнь, превратившись в изысканный десерт. «Пан-пердю», что дословно означает «потерянный хлеб», — это гениальное доказательство того, что простота и гармония рождают настоящее кулинарное волшебство. Этот десерт, балансирующий на грани изящного завтрака и легкого сладкого ужина, представляет собой ломтики хлеба, пропитанные сливочно-яичной смесью с нотками ванили и зажаренные до золотистой карамельной корочки. Блюдо, которое пахнет детством, уютом и Парижем одновременно, способно украсить любое утро или стать нежным финалом праздничного обеда.

Для приготовления классических гренок вам понадобится: 6–8 ломтиков черствого белого хлеба или багета (около 300 г), 3 крупных яйца, 250 мл молока, 50 мл жирных сливок, 50 г сахара, 1 чайная ложка ванильного экстракта или сахара, щепотка соли и 30 г сливочного масла для жарки. В глубокой миске тщательно взбейте яйца с сахаром, солью и ванилью до однородности. Понемногу влейте молоко и сливки, продолжая помешивать. Выложите ломтики хлеба в полученную смесь и дайте им пропитаться с обеих сторон в течение 2–3 минут — они должны впитать жидкость, но сохранить форму. В большой сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Обжаривайте пропитанные ломтики по 3–4 минуты с каждой стороны до появления равномерного золотисто-коричневого карамельного оттенка. Подавайте гренки немедленно, украсив свежими ягодами, щепоткой корицы, сахарной пудрой или шариком ванильного мороженого.

