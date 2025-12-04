Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 09:35

Булочки и круассаны не покупаю. Достаю черствый багет и яйца — «Пан-пердю» по-французски за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во французской кухне нет места расточительству, и даже черствый багет может обрести вторую жизнь, превратившись в изысканный десерт. «Пан-пердю», что дословно означает «потерянный хлеб», — это гениальное доказательство того, что простота и гармония рождают настоящее кулинарное волшебство. Этот десерт, балансирующий на грани изящного завтрака и легкого сладкого ужина, представляет собой ломтики хлеба, пропитанные сливочно-яичной смесью с нотками ванили и зажаренные до золотистой карамельной корочки. Блюдо, которое пахнет детством, уютом и Парижем одновременно, способно украсить любое утро или стать нежным финалом праздничного обеда.

Для приготовления классических гренок вам понадобится: 6–8 ломтиков черствого белого хлеба или багета (около 300 г), 3 крупных яйца, 250 мл молока, 50 мл жирных сливок, 50 г сахара, 1 чайная ложка ванильного экстракта или сахара, щепотка соли и 30 г сливочного масла для жарки. В глубокой миске тщательно взбейте яйца с сахаром, солью и ванилью до однородности. Понемногу влейте молоко и сливки, продолжая помешивать. Выложите ломтики хлеба в полученную смесь и дайте им пропитаться с обеих сторон в течение 2–3 минут — они должны впитать жидкость, но сохранить форму. В большой сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Обжаривайте пропитанные ломтики по 3–4 минуты с каждой стороны до появления равномерного золотисто-коричневого карамельного оттенка. Подавайте гренки немедленно, украсив свежими ягодами, щепоткой корицы, сахарной пудрой или шариком ванильного мороженого.

Ранее сообщалось, как приготовить вкусную и необычную закуску «Елочные шарики».

Проверено редакцией
Читайте также
Секрет идеального плова, который удается даже занятым хозяйкам: простой способ сделать блюдо рассыпчатым и ароматным — без лишних хлопот
Общество
Секрет идеального плова, который удается даже занятым хозяйкам: простой способ сделать блюдо рассыпчатым и ароматным — без лишних хлопот
Картофельная соломка делает этот салат невероятным: готовим «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник
Общество
Картофельная соломка делает этот салат невероятным: готовим «Муравейник» — простой рецепт на Новый год и любой праздник
Торт «Трезвая вишня»: на праздничном столе будет смотреться отменно, а его вкус — просто отвал башки
Общество
Торт «Трезвая вишня»: на праздничном столе будет смотреться отменно, а его вкус — просто отвал башки
Янтык — сочный татарский чебурек без масла: не жирный и очень вкусный!
Семья и жизнь
Янтык — сочный татарский чебурек без масла: не жирный и очень вкусный!
Только картошка, грудка и сметана — по отдельности больше не жарю. Готовлю картофельную запеканку: сытное чудо для всей семьи
Общество
Только картошка, грудка и сметана — по отдельности больше не жарю. Готовлю картофельную запеканку: сытное чудо для всей семьи
рецепты
кулинария
завтраки
перекусы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин высказался о возвращении России в G8
В России оценили идею внедрить биометрию в школах
Путин рассказал, как изменился мирный план США
Назван новый хозяин последней московской квартиры Левы «Би-2»
Таможенники изъяли 22 тонны «меда-афродизиака»
ВСУ нацелились на детский сад в российском регионе
Психолог дала советы, как отучить себя пользоваться смартфоном за рулем
Путин пообещал освободить Донбасс и Новороссию
Три человека погибли после смертельного маневра на трассе
Путин объяснил, к чему приводит давление Запада на суверенные страны
В Калифорнии разбился военный самолет
Российская делегация примет участие во встрече шерп G20 в Вашингтоне
Бастрыкин потребовал завести дела о коррупции на пять судей из Ростова
Путин раскрыл, как визит Уиткоффа в Москву связан с саммитом на Аляске
В Госдуме раскрыли, ждать ли в 2026 году закон о регулировании ИИ-отрасли
Чиновник пришел на встречу с россиянами и внезапно умер
Хрустящие сырные палочки из лаваша за 10 минут — постный рецепт
Путин напомнил, что Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса
Директора компании и его подчиненных обвинили в хищении 30 млн рублей
Раскрыты последствия украинской атаки на Воронежскую область
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников
Общество

Беру творог и пачку теста — слойки готовы за 20 минут: вкуснее и ароматнее сырников

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.