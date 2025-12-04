Назван новый хозяин последней московской квартиры Левы «Би-2»

Музыкант Лева «Би-2» (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) передал свою последнюю московскую квартиру по договору дарения 41-летнему риелтору, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина также является сторонником Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), так как отправлял туда средства.

Как сказано в материале, новый владелец и музыкант знакомы длительное время. Отмечается, что риелтор также работает брокером.

Ранее возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что лидеру коллектива «Би-2» может грозить уголовное преследование в России по обвинению в финансировании ВСУ. Основанием для возбуждения дела должна стать статья о государственной измене.

До этого Бортник рассказал, что уже шесть месяцев содержит группу на личные средства. Он пояснил, что для выплаты зарплат участникам коллектива ему пришлось продать свою дорогую московскую квартиру.