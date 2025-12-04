Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 декабря 2025 в 10:24

Назван новый хозяин последней московской квартиры Левы «Би-2»

SHOT: новым хозяином московской квартиры Левы «Би-2» стал сторонник ФБК

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Музыкант Лева «Би-2» (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) передал свою последнюю московскую квартиру по договору дарения 41-летнему риелтору, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, мужчина также является сторонником Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена), так как отправлял туда средства.

Как сказано в материале, новый владелец и музыкант знакомы длительное время. Отмечается, что риелтор также работает брокером.

Ранее возглавляющий Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что лидеру коллектива «Би-2» может грозить уголовное преследование в России по обвинению в финансировании ВСУ. Основанием для возбуждения дела должна стать статья о государственной измене.

До этого Бортник рассказал, что уже шесть месяцев содержит группу на личные средства. Он пояснил, что для выплаты зарплат участникам коллектива ему пришлось продать свою дорогую московскую квартиру.

Би-2
ФБК
квартиры
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Произведет фурор»: в ГД ждут приезда «Вашингтона» на Кубок Первого канала
Москвич вдохнул неизвестный газ и уехал в больницу
В российском регионе раскрыли, сколько раз за год ВСУ атаковали спасателей
Свитер «задушил» четырехлетнего мальчика по дороге домой из детсада
Экономист рассказал, когда необходимо оплатить налоги в 2026 году
Диетолог назвала топ продуктов для похудения во сне
Врачи неправильно лечили 34 женщины с раком груди из-за одной ошибки
Наличие токсичных веществ в игрушках лабубу подтвердилось
Массовая свадьба почти 400 пар обернулась мордобоем из-за чипсов
Митрошина сделала неожиданный ход в суде
Двухлетний ребенок проглотил таблетку от тараканов и отравился
Третьяк завил о желании пригласить команду Овечкина на Кубок Первого канала
В ГД назвали последствия нежелания Киева идти на территориальные уступки
Пожилой мужчина угодил под три машины и не выжил
В Екатеринбурге суд оштрафовал налоговика на 3 млн рублей за взятки
Раскрыта реальная причина изменения стратегии Италии по Украине
В Петропавловске-Камчатском отменили уроки из-за продолжающегося циклона
Исусу Христосу вынесли неожиданный приговор
Стало известно, на сколько подорожают коньки в 2026 году
Матвиенко призвала говорить правду о подвиге народа в борьбе с нацизмом
Дальше
Самое популярное
Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее
Общество

Салаты больше не делаю! Готовлю куриные рулетики с ананасом — хит праздничного стола: и закуска, и горячее

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно
Общество

Тарталетки — уже не тренд. Мой печеночный торт «Черный принц» — изысканно, легко и безумно вкусно

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом
Общество

Вкуснее любых салатов! Подаю на новогодний стол «Шпроты в халате»: эффектные кружочки с сыром и лавашом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.