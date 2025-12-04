Вывод средств из РФ, тайный заработок, помощь ВСУ: как живет Лева Би-2

Лидер рок-группы «Би-2» Лева (Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) хочет всерую вывести деньги из России, передав свою последнюю московскую квартиру знакомому риелтору, передают СМИ. Что сейчас известно о жизни Бортника, правда ли, что он помогает ВСУ?

Зачем Бортник избавился от последней московской недвижимости

Как писал NEWS.ru, Лева, который обосновался в Испании, передал московскую недвижимость по договору дарения. Речь идет о трехкомнатной квартире площадью 68 квадратных метров на Улице 1905 года. Рыночная стоимость такого жилья составляет около 36 млн рублей. Этой квартирой Бортник обзавелся в 2007 году, позднее переписав ее на жену Асю Штрайхер. В феврале этого года входную дверь квартиры подожгли неизвестные, оставив на стене надпись: «Привет врагу и предателю Леве от Пианиста».

Как стало известно источникам, музыкант оформил дарственную не на родственника, а на 41-летнего московского риелтора и брокера Ивана. Как сообщается, одаряемого Лева знает давно. Риелтор, по информации журналистов, поддерживает Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, организация признана в РФ экстремистской и террористической, деятельность запрещена) и отправлял туда донаты.

Акт дарения квартиры в случае Левы Би-2 может быть попыткой всерую вывести деньги из России, к тому же специализация риелтора — зарубежная недвижимость стоимостью от €35 тысяч. Благодаря дарственной знаменитость избежит налога от продажи и возложит все обязательства на получателя квартиры. Однако, если одаряемый вскоре попытается продать квартиру, сделку могут признать притворной, отметили инсайдеры.

Как Бортник пытался сохранить бизнес в России

В марте СМИ раскрыли, что Лева, отрекшийся от России, продолжает зарабатывать в стране под другим именем. По данным журналистов, музыкант проходит в документах как Игорь Бортник, имеет гражданство РФ, свой ИНН, банковские счета и бизнес.

Тогда же общественники из движения «Сорок сороков» обратились в МВД и попросили лишить Бортника российского гражданства. Они также направили обращение в прокуратуру Москвы с требованием заблокировать счета компании музыканта, а Минюст России призвали повторно признать артиста — под именем Игорь — иноагентом. В апреле Минюст так и поступил: в обновленной версии реестра исполнитель указан с уточнениями — Бортник Егор (Игорь) Михайлович, Лева Би-2.

Сообщалось, что за прошлый год компания Бортника впервые за два года показала прибыль. В результате Лева заработал почти 1,8 млн рублей. В 2022-м и 2023-м выручка компании составила более 100 млн рублей, но при этом убытки были на сумму свыше 8 млн рублей.

Лева Би-2 Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Признают ли Бортника террористом

Лева ранее признался пранкерам Вовану и Лексусу (настоящие имена — Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), что ежемесячно переводит на помощь Украине €5 тысяч. По состоянию на февраль, по его словам, в общей сложности он перечислил более €100 тысяч (9,4 млн рублей по тому курсу). Музыкант уточнил, что купил ВСУ две машины скорой помощи и один большой автобус, добавив, что если бы у него было больше денег, то приобрел бы украинской армии партию снарядов для РСЗО HIMARS. Он также сообщил, что отрывает деньги «практически от сердца», потому что последние два года группа «Би-2» «не зарабатывала».

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обвинил Бортника в государственной измене и призвал признать его террористом.

«Нужно возбуждать [дело]. Я уверен, настанет тот час, то время, когда мы сможем увидеть, как этого товарища из „Би-2“ доставят сюда в наручниках. Для него здесь, в России, будет приготовлена камера, самая лучшая камера. Надеюсь, что в этой камере еще бомжи будут находиться, потому что этого мерзавца наша страна сделала узнаваемым», — сказал NEWS.ru Бородин.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский добавил, что Леве в России грозит до 20 лет тюрьмы.

«Текущее законодательство предусматривает уголовную ответственность за оказание финансовой, материально-технической и иной помощи Украине. Такая деятельность, в частности, влечет ответственность по статье 275 УК РФ „Государственная измена“», — пояснил Хаминский NEWS.ru.

Как отметил юрист, если при этом средства участника «Би-2» направлялись на поддержку националистических батальонов, то его действия могут квалифицироваться по статье 205.1 УК РФ, которая касается содействия террористической деятельности. В таком случае наказание может составить до 10 лет лишения свободы.

